شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الملك سلمان يغادر الرياض إلى هذه الوجهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم (السبت)، الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة. ولم تكشف وسائل الإعلام السعودية عن سبب مغادرة العاهل السعودي الرياض إلى جدة.



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