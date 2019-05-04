حجة.. قصف بحري عنيف يستهدف مواقع للمليشيا قرب ميدي

قصفت بوارج التحالف العربي، مساء اليوم السبت، أيار 04، 2019 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر إن بوارج التحالف استهدفت مواقع للمليشيا في مناطق قرب مديرية ميدي الساحلية. Advertisements وأضافت المصادر أن 8 انفجارات كبيرة سمعت قرب المديرية الساحلية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية.

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