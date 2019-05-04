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المليشيات تعترف بسقوط قتلى من عناصرها قرب الحدود وتشيعهم في أرحب.. أسماء

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اعترفت المليشيات الحوثية بسقوط عدد من القتلى المغرر بهم في صفوفها خلال المعارك في محافظة صعدة والمناطق القريبة من الحدود مع

وشيعت المليشيات اليوم في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء العديد من قتلاها بجناة رسمية وقالت انهم قتلوا في جبهة ما وراء الحدود ، حسب زعمها. 

 وكشفت عن أسماء القتلى وهم محمد محمد الفقيه، علي عبدالله أبو نشطان، حسن علي الذيب، محمد فضل المشقراني، محمد محسن صيفان، هايل إسماعيل الغبيسي . 

يشار إلى مناطق الحدود في صعدة مع السعودية تشهد معارك بين قوات الجيش الوطني التي تتقدم باتجاه المحافظة وبين الحوثيين الذين يتكبدون خسائر يحاولون التكتم عنها باستثناء اعترافات محدودة ببعض القتلى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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