"البخيتي" يستفز الشارع اليمني بنشر الصور الحميمية والفيديوهات على حسابه الشخصي

قام المحل السياسي علي البخيتي ، بنشر الصور الحميمية والفيديوهات على حسابه الشخصي في " تويتر".
وقال البخيتي: ولا به شي يا جماعة؛ صلوا على النبي وآله وأصحابه؛ انسوا قصة أنهن بنات يتصورون مع السواح أمام المتحف، أعتبروني أول الواصلين عند بنات الحور في الجنة، هؤلاء ثنتين؛ باقي لي ٦٨ من السبعين.
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، قد نشروا صوراً في أوضاع حميمة مع بعض النساء وهو يقبل أيديهم ويقوم بأحتضانهم، والتي استنكرها الشعب اليمني.
وانهالت الإنتقادات من قبل بعض النشطاء على مواقع التواصل، في ظل ما يعيشة اليمنييون، وظرف الحرب القاسية.
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