صعدة.. التحالف يستهدف مواقع وتحركات المليشيا في الظاهر بسلسلة غارات

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيار 04، 2019 سلسلة غارات على مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. ولفتت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وفي وقت سابق اليوم تمكنت قوات الجيش من التوغل في مديرية الحشوة في المحافظة ذاتها، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا.

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