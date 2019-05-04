وزارة الأوقاف: يوم غد الأحد هو المكمل لشهر شعبان

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر شعبان وأن يوم بعد غد الاثنين الموافق 6 /

مايو / 2019 ميلادية.. هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 هـ .

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بأن لجنة مراقبة الآهلة قامت مساء هذا اليوم السبت ومعها بعض أصحاب الفضيلة العلماء في مدينة الحديدة ومدينة عدن، بعملية مراقبة وتحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام أثناء الغروب وبعده ، وتعذر رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1440 هـ ليومنا هذا السبت الـ 29 من شهر شعبان 1440 هـ الموافق 4 مايو 2019م ، مع وجود جو صحو لكن لم يشهد أحد برؤية هلال رمضان في أماكن رؤيته المعتادة على السواحل اليمنية. .

ولفتت الوزارة إلى ان يوم غد الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم بعد غد الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية في اليمن.