التحالف يشن 4 غارات على مواقع للمليشيا في حرض بحجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم السبت، أيار 04، 2019 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة
حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض بالمحافظة.
ولفتت المصادر إلى أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.
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