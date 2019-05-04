المهرة.. مدرستا زيد بن ثابت وخديجة بنت خويلد تكرمان طلابها

كرمت مدرستي زيد بن ثابت وخديجة بنت خويلد بمنطقة محيفيف بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، طلابها الأوائل ومعلميها المبرزين خلال العام الدراسي 2018_2019م.
وخلال الاحتفالية ألقى مدير مدرسة زيد بن ثابت، الأستاذ محمد مهومد، كلمة رحب في في مستلها بالحاضرين، مهنئا أوائل على تفوقهم ونجاحهم.
وأشار إلى أن هذا التفوق جاء ثمرة للجد والاجتهاد من قبل الطلاب وجهود إدارتي المدرستين والمعلمين.
وشكر إدارة مدرسة خديجة بنت خويلد ممثلة بالأستاذة إيمان العمودي.
وتخلل الحفل عرض أوبريت احتوى على طابع وعادات الزواج قديما في المهرة.
وفي ختام الاحتفالية كرمت إدارة المدرستين المعلمين والمعلمات المبرزين خلال هذا العام والطلاب الأوائل والمتفوقين.
حضر الحفل كلاً من الاستاذ عادل النهاري والشيخ عبدالله بخيت كلشات وعدداً من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية والفنية.
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