سقطرى.. وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل عقبة دمللهو

وضع محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس ، اليوم السبت، أيار 04، 2019، حجر الأساس لإعادة تأهيل وترميم عقبة دمللهو في منطقة تروشيز شرق المحافظة بتمويل السلطة المحلية ومشاركة مجتمعية. ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أكد محروس أن السلطة المحلية ستعمل على تشجيع المبادرات المجتمعية وستسهم في تطويرها. واطلع محروس على طريق تروشيز الذي يمر بمنطقة مالزهن شرق محافظة أرخبيل سقطرى وتسهل حركة تنقل المواطنين وتربط العديد من المناطق والقرى.

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