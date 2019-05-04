الكويت تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

أعلنت دولة الكويت تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم السبت، أيار 04، 2019. وقالت لجنة "الرؤية الشرعية" إن غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان. ويأتي إعلان دولة الكويت بعد إعلان كل من المملكة العربية السعودية وقطر تعذر رؤية الهلال. وكان المحكمة الشرعية في المملكة قد دعت إلى تحري هلال رمضان مساء اليوم السبت.

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