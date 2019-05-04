بالصور.. مسؤول بالمهرة يفتتح فندق مارينا السياحي بالغيضة

افتتح وكيل محافظة المهرة، الشيخ صالح عليان كلشات، اليوم السبت، فندق مارينا السياحي بمدينة الغيضة.

وقص الوكيل عليان شريط الافتتاح للفندق الذي يتكون من أربعة أدوار.

وطاف الوكيل في أروقة الفندق وطوابق الفندق، مستمعا من إدارته إلى شرحا مفصل عن محتويات الفندق والخدمات التي يتميز بها.

وقال الوكيل عليان، إن افتتاح الفندق يمثل إضافة جديدة للحركة السياحية والفندقية بمحافظة المهرة.

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وأشار إلى السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، ستقدم كافة التسهيلات أمام المستثمرين لانعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

ويضم كل دور في الفندق التابع التابع لشركة المهري للاستيراد والتصدير والخدمات النفطية، ثلاثة أجنحة وشقتين وديوان وسبع غرف.

حضر الافتتاح الوكيل المساعد حسين المسعدي و مدير عام السياحة، أحمد علي رعفيت، ومدير هيئة الأراضي، ورئيس الغرفة التجارية، خودم محمد خودم، ومدير فرع الهيئة العامة للاستثمار محافظة المهره هاني يعقوب أحمد بن حمدون و مدير مكتب مصلحة الضرائب عبدالله بن حروف.