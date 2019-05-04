الفضائح تتوالى.. وثيقة وصور تكشف جريمة جديدة تُضاف لسجلات "البخيتي"

بعد ظهور القيادي الحوثي السابق علي البخيتي في أوضاع حميمة مع بعض النساء تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة تكشف بأن الأمن الوقائي الأردني داهم منزله، في العاصمة الأردنية عمان، وقام بتفتيشه، واعتقاله لمدة ساعة.

وقال البخيتي، إنه بعد منتصف الليلة الماضية داهم الأمن الوقائي منزله، وقام بتفتيشه، واعتقاله لمدة ساعة.

وجاءت عملية المداهمة بناء على إذن من المدعي العام الأردني، حيث قاموا أيضا بضبط أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات، كما قاموا باقتياده إلى مركز شرطة الرشيد، وسألوه عدة أسئلة تتعلق بنشاطه وهويته.