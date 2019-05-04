بالصور.. مدرسة الشعب بالمهرة تقيم احتفالية فنية وتكريمية للطلاب الأوائل

نظمت مدرسة الشعب بمدينة الغيضة يمحافظة المهرة، حفلاً فنياً وتكريمياً للطلاب الأوائل والفرق الرياضية والثقافية بالمدرسة الحاصلين على المركز الأول على مستوى مدارس المديرية في المحافظة.

وتحدث في الحفل الذي أقيم برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، مدير المدرسة، رحب في مستهل كلمته بالظيوف والحضور جميعا، مستعرضاً من خلالها نتائج العام الدراسي 2018_ 2019م.

وأعطى الحضور صورة ملخصة عن الوضع الدارسي للعام المنصرم، ناقلاً رسالة إلى الطلاب المتفوقين عن أهمية النجاح في التعليم.

وأبدى استعداد ودعم السلطة المحلية بقيادة الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة لتحقيق طموح المتفوقين، مشدداً على ضرورة الإلتزام وغرص الفكر التعليمي، واختتم الحفل بتكريم الأوائل من طلاب المدرسة والفريق الرياضي بالمدرسة.

حضر الحفل مدير مكتب التربية بمديرية الغيضة الأستاذ إبراهيم البرك جعرة وبعض الأباء والمعنيين.