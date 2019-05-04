عدن.. لقاء تشاوري طبي في عدن حول إنقاذ حياة الأمهات والمواليد

عقد بمستشفی الصداقة التعليمي العام بمحافظة عدن، اليوم، لقاء تشاوري خاص بالحزمة المعدلة للاستعداد للولادة

لإتقاذ حياة الأمهات والمواليد، بمشاركة أكثر من 20 طبيبة وقابلة من مستشفى الصداقة وكلية الطب جامعة

عدن.

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وبحسب وكالة "سبأ" فإن اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، هدف إلى رفع مهارات القابلات وكفاءتهن في الحد من وفيات الأمهات والمواليد.

ودعت مدير عام المركز الوطني للتدريب والبحث العلمي الدكتورة ريام البكري، المشاركات إلى الاستفادة من محاور ومخرجات اللقاء وتطبيقها على صعيد عملهن بما ينعكس إيجابياً على نوعية الخدمات المقدمة للأمهات والمواليد، وأكدت حرص وزارة الصحة علی الارتقاء بأداء كوادرها والاهتمام بتأهيلهم لمواكبة التطورات الطبية المتلاحقة.

من جانبها استعرضت رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات سعاد قاسم، جملة الأنشطة التدريبية والتوعوية للجمعية.