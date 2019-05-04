قباطي: عدن رائدة التنوير والنهضة وحاضرة مدن اليمن والجزيرة

أشاد وزير السياحة، محمد عبد المجيد قباطي، بمدينة عدن التي احتضنت، اليوم السبت، أيار 04، 2019، اللقاء التشاوري الأول.

وكتب قباطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عدن رائدة التنوير والنهضة وحاضرة مدن اليمن والجزيرة والخليج أكدت اليوم مجددًا بأن عزيمة أبنائها الخيرين ستنتصر لتطلعاتهم في استعادة بناء الدولة المدنية الفدرالية الحديثة.

وأضاف قباطي: #Aden...AN ICON OF ALL TIME عدن أيقونة الزمن.

وناقش لقاء عدن التشاوري الأول عدد من المشاكل التي تعاني منها المدينة.