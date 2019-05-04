تفويج 50 معتمراً عبر مطار الغيضة إلى الأراضي المقدسة

دشن محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، اليوم السبت، تفويج الرحلة الرابعة من المعتمرين عبر مطار الغيضة، بدعم من سمو قائد القوات المشتركة، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وتنفيذ مبادرة فينا خير وتنسيق ملتقى المهرة للحج والعمرة والسفريات.
وحضر فعالية توديع المعتمرين في مطار الغيضة، المحافظ الشيخ راجح باكريت، ومساعد قائد قوات التحالف بالمهرة، العقيد ركن علي الفيفي، و نائبة مدير إدارة تنمية المرأة ورئيسة مبادرة فينا خير، الأستاذة يسرى خوار.
ويبلغ عدد المعتمرين في هذه الدفعة 50 من الرجال والنساء وكبار السن.
وقالت رئيسة مبادرة فينا خير، الأستاذة يسرى خوار، دشنا اليوم رحلة المعتمرين ضمن الحملة الثانية والرحلة الرابعة، التي تكفل بها سمو الأمير قائد القوات المشتركة، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت.
وأوضحت أن المعتمرين البالغ عددهم 50، يتوزعون على كافة مديريات محافظة المهرة، متمنية استمرار تنظيم رحلات ودفعات قادم من المعتمرين.
وشكرت الأستاذة يسرى خوار، الأمير قائد قوات التحالف العربي فهد بن تركي بن عبدالعزيز، على تكفله بكافة نفقات هذه الدفعة من المعتمرين، والمحافظ باكريت على جهوده في خدمة المحافظة ودعمه المتواصل لمبادرة فينا خير.
كما شكرت ملتقى المهرة للحج والعمرة والسفريات، على ما يقدمه من تسهيلات وخدمة للمعتمرين.
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