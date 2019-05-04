تسيير قافلتين غذائيتين لقوات الجيش المرابطة بجبهتي نهم وقانية

سير ابناء محافظة مأرب ، اليوم ، قافلتين غذائيتين للمقاتلين من ابطال الجيش الوطني المرابطين في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء وقانية بمحافظة البيضاء عبر مؤسسة وطن التنموية تحت شعار (رمضان شهر الانتصارات).

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة وطن التنموية اكرم حمادي أن القافلتين تتضمن موادا غذائية متنوعة ومياه معدنية وتمور، و 100 رأس من الغنم والعجول والخرفان، وأكثر من خمسين ألف قطعة كعك يدوية أعدتها حرائر اليمن.

وقدر حمادي الكلفة الإجمالية للقافلتين بـ 20 مليون ريالاً..مشيرا الى انها مقدمة من أبناء المجتمع في إطار الدعم المجتمعي والشعبي لإسناد المقاتلين في الميدان، الذين يتصدرون معركة الدفاع عن الوطن في وجه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.