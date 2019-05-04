شاهد.." علي البخيتي" في أوضاع حميمية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، للمحل السياسي علي البخيتي، في أوضاع حميمة مع بعض النساء وهو يقبل أيديهم ويقوم بأحتضانهم، وهذة التصرفات ليس من عادات وتقاليد الشعب اليمني.
وقام "البخيتي" بنشر بعض الصور من الفعالية هناك مما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.
وانهالت الإنتقادات من قبل بعض النشطاء على مواقع التواصل، في ظل ما يعيشة اليمنييون، وظرف الحرب القاسية.
وسبق أنه تم القبض عليه من قبل الأمن الأردني منذ فترة ولدية مبالغ مالية كبيرة.
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