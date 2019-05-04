شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة “العربية” تحسم الجدل وتكشف موعد أول أيام شهر رمضان في السعودية بعد تعذر رؤية الهلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قبل قليل قناة العربية الاخبارية عن تعذر رؤية الهلال بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت. مما بعني بأن يوم غدا الاحد المتمم لشهر شعبان وان يوم الاثنين القادم هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

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