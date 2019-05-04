شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المحكمة العليا السعودية تصدر بيان هام بشأن هلال رمضان "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر عن المحكمة العليا اليوم تصريحٌ بأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة؛ وستعقد غدًا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

وفيما يأتي نص التصريح:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

Advertisements

فبناء على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ - حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة؛ وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى - جلسة مساء يوم غد الأحد، وتُصدر قرارًا بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع.

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.