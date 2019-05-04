شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءت سعودية جديدة تحدد جوازات السفر اليمنية المقبولة والوافدين من اليمن الغير مسموح لهم بدخول المملكة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول في منفذ الوديعة البري السبت عن نتائج تفاهمات تمت مع الجانب السعودي بشأن الاجراءات الاخيرة على جوازات السفر اليمنية .

وقال المصدر في بيان صادر عن منفذ الوديعة ان «اي مسافر تاريخ إصدار جواز سفره من 2015/8/1 وحتى 2019م ويملك تاشيرة من السعودية او خروج وعوده (إقامة) وجوازه ساري المفعول (غير منتهي الصلاحية ) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية ؛مسموح دخوله بشرط وجود النسر على الصوره الشخصية في جواز السفر».

وعن الجوازات الصادرة قبل 1-8-2015م اوضح المصدر ان « اي مسافر تاريخ إصدار جوازة ما قبل 2015/8/1م ومعه تاشيرة من السعودية او خروج وعوده (إقامة ) وجوازه ساري المفعول (غير منتهي الصلاحية ) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخوله» .

وكان منفد الوديعة شهد ازمة قبل ايام بعد تكدس العشرات من مركبات النقل الجماعي ومنع دخول المسافرين اليمنيين الى السعودية ، بسبب اجراءات سعودية قال المسافرين، انها مفاجئة .

والاجراءات التي وضعها الجانب السعودي في منفذ الوديعة كانت قد قضت بمنع التعامل مع الجوازات اليمنية الصادرة قبل 2015 وان كانت صادرة عن الشرعية ،كما لا يتم قبول الجوزات التي لا تحمل شعار الطير الجمهوري.

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والجوازات الصادرة من المحافظات الخاضعة للشرعية خلال هذه الفتره (2015-2019) تحمل طبعتين احدها بطير جمهوري والاخرى بدون ، بحسب مصدر في الجوازات تحدث في وقت سابق لمأرب برس ؛ ما يعني ان الكثير ممن يملكون جوازات ليس فيها شعار الطير الجمهوري سيتضررون وستستمر معاناتهم ولن يسمح بدخولهم المملكة .

وقالت مصادر مطلعة ان هناك استياء يمني كبير من المعالجات الوارده في بيان المسئول في منفذ الوديعة ، كونها لم تقدم حلولا مناسبة ومجحفة في حق اليمنيين.

واوقفت السعودية التعامل مع اي جوازات سفر صادرة من المحافظات اليمنية الخاضعة للحوثيين، ووضعت مؤخرا مواصفات على الجوازات التي اصدرتها الحكومة الشرعية.

ومنفذ الوديعة يتبع اداريا وزارة النقل اليمنية ويديره احد ابناء محافظة حضروموت (شرق اليمن).

واتهم عدد من المسافرين مدير المنفذ واسمه مطلق الصيعري، بالوقوف خلف الكثير من المعاناة لليمنيين في المنفذ وخصوصاً ابناء المحافظات الشمالية في اليمن .