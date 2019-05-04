شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن تعلن عن أول ايام شهر رمضان.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني محمد عياش، أن شهر رمضان في اليمن سيبدأ بعد غد الاثنين، الموافق 6 مايو .

وطمأن عياش في نشر على صفحته بالفيس بوك، الجميع بأنهُ لن يكون هُناك أي إلتباس أو شكوك حول مسألة تحديد موعد بداية صيام شهر رمضان المُبارك لهذا العام 1440هـ

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ونصح عياش بعدم الالتفات إلى تلك الرسائل والأخبار المضللة المُتناقلة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتنافى مُحتواها مع العلم والمنطق، ومع ماسيأيُّدهُ الجانب الشرعي ويثبتهُ الواقع إن شاء الله.