شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن تعلن عن أول ايام شهر رمضان.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني محمد عياش، أن شهر رمضان في اليمن سيبدأ بعد غد الاثنين، الموافق 6 مايو .
وطمأن عياش في نشر على صفحته بالفيس بوك، الجميع بأنهُ لن يكون هُناك أي إلتباس أو شكوك حول مسألة تحديد موعد بداية صيام شهر رمضان المُبارك لهذا العام 1440هـ
ونصح عياش بعدم الالتفات إلى تلك الرسائل والأخبار المضللة المُتناقلة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتنافى مُحتواها مع العلم والمنطق، ومع ماسيأيُّدهُ الجانب الشرعي ويثبتهُ الواقع إن شاء الله.
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