شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم اليمن.. دول عربية واجنبية تحدد أول ايام شهر رمضان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال فلكيون يمنيون ان يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019م هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
واعلنت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ .
جاء ذلك بعد تعذر رؤية الهلال ليكون يوم غدا المتمم لشهر شعبان.
واعلن في الولايات المتحدة الأمريكية ان يوم غدا الاحد للمسلمين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
واعلنت قطر والبحرين ولكويت والامارات وعمان وتركيا و باكستان وإستراليا و فرنسا وهولندا : يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
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