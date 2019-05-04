شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد صمت طويل ...نجل الرئيس السابق يخرج بتصريح مفاجئ "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريح وصفة البعض بالمفاجى قال نجل الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض أن الأحزاب الدينية تستخدم الدين لأهداف دنيوية.

وأكد عمر البيض في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الأحزاب صاحبة التوجه الديني لها الحق في ممارسة العمل السياسي مع إدراكنا بان معظمها يستخدم الدين لاهداف دنيوية ..

وأضاف لكن عندما ترتبط هذه الأحزاب بأعمال ارهابية كوسيلة للوصول لأهداف دنيوية كجماعة #الاخوان_المسلمين فيتوجب ايقافهم و فضحهم .