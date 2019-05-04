شكرا لقرائتكم خبر عن ”نجل اللواء أحمد عسيري”يخرج عن صمته ويكشف مصير والده بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وصادم..(شاهد الفيديو)كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورة جمعت بين اللواء أحمد عسيري ونجله، عن مصيره بعد أشهر من الاعتقال.. حيث أظهرت الصورة العسيري مع نجله وهو في أتم الصحة والعافية وقد أصبح مجردا من بزته العسكرية.

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، اللواء أحمد عسيري، قالو إنه ظهر فيها حرا رغم أنه أبرز المتهمين في فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، صورة لعسيري في صفحته على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة إلى أحد أقاربه الذي تخرج مؤخرا في كلية عسكرية.

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ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة الصورة وما إذا كانت حديثة أم قديمة، لكن نشطاء على "تويتر" اختلفوا حول من يكون صاحب الصورة الذي كان بجوار عسيري، حيث قال بعضهم إنه نجله عمر، في حين قال آخرون إنها لشخص من أقاربه، وإن نجله يدعى أنس.

أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد pic.twitter.com/n2Bt8Bx9cM— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد pic.twitter.com/n2Bt8Bx9cM — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 2, 2019

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.