اليمن ودول عربية تعلن موعد غرة رمضان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلنت العديد من الدول العربية والاسلامية أن غرة رمضان سيصادف يوم الاثنين القادم وذلك بعد عدم تعذر رؤية هلال رمضان.

واكدت الدول الإسلامية اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس السبت، ليكون بعد غد الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، في حين يتحرى عدد من الدول رؤية الهلال.

وكان مركز الفلك الدولي، قال إن بداية شهر رمضان لعام 2019 ستوافق يوم الاثنين 6 مايو، فإن الكلمة النهائية في تحديد غرة شهر الصيام ستكون خلال ساعات، حيث تبدأ عدة دول إسلامية تحري الهلال.

الى ذلك نقلت وسائل اعلامية محلية عن لجنة الأهلة ودار الافتاء بمحافظة الحديدة بأن غدا” الاحد هو المتمم لشهر شعبان.. مؤكدة ان أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون الاثنين الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٩ م.

العديد من الدول منها السعودية والامارات مصر ولبنان والأردن والعراق والإمارات والكويت وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وأندونسيا وسلطنة عمان‬ اعلنت ايضا أن يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأحد أول أيام شهر ‫رمضان.