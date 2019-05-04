دار الإفتاء بصنعاء تصدر بيان هام بشأن هلال رمضان (نص البيان)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الاثنين الموافق 6 مايو2019م.

وقالت دار الإفتاء في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه “إن يوم غد الأحد الموافق 5 مايو هو المكمل لشهر شعبان نظرا لتعذر رؤية الهلال من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة الآهلة ولتأكيد كثير من علماء الفلك بعدم إمكان رؤية هلال شهر رمضان يومنا السبت الموافق 4 مايو، وإن أول أيام شهر رمضان، سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019م عملا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم” صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمً عليكم فأكملوا العدة وفي رواية ” عدة شعبان ثلاثين يوما”.

وأضاف البيان ” تنتهز دار الإفتاء هذه المناسبة المباركة لتزف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة والشعب اليمني والأمة الإسلامية على وجه العموم “.. سائلا من المولى عز وجل أن يدخل علينا هذا الشهر بالخير واليٌمن والبركة وأن يمن على الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم وينصرهم على من عاداهم وأن يحفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق الجميع لحسن عبادته وطاعته وأن يعتق رقابنا وسائر رقاب المسلمين من النار .

سبـأ