- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
أكد مدير مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد عبد المولى ومدير المنطقة جماعي سالم كليب أن الترتيبات والتجهيزات الخاصة بمحطة رأس كتنيب انتهت.
وتوقعا تشغيل التيار الكهربائي لمدينة الحديدة خلال الساعات القادمة وذلك بعد إعادة اصلاح خط الضغط العالي 132 ك. ڤ الذي انقطع بحي النصر عند البرج 56، وكذا متابعة وصول شحنة وقود المازوت لمحطة رأس كتنيب..
وبينا عبدالمولى وكليب أنه سيتم تشغيل التيار الكهربائي بشكل تدريجي من خمسة ميجا إلى ٢٠ ميجا، ورفع قدرات الإنتاج واستمرار التشغيل خلال أيام الصيف في حال التزام المواطنين بدفع ما عليهم من قيمة إستهلاك التيار الكهربائي.
وتطرقا إلى أن التعرفة الجديدة للتيار الكهربائي ستكون ٢٢٠ ريال للكيلو الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الكهرباء تزف بشرى سارة بشأن عودة التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.