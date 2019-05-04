مؤسسة الكهرباء تزف بشرى سارة بشأن عودة التيار الكهربائي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أكد مدير مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد عبد المولى ومدير المنطقة جماعي سالم كليب أن الترتيبات والتجهيزات الخاصة بمحطة رأس كتنيب انتهت.

وتوقعا تشغيل التيار الكهربائي لمدينة الحديدة خلال الساعات القادمة وذلك بعد إعادة اصلاح خط الضغط العالي 132 ك. ڤ الذي انقطع بحي النصر عند البرج 56، وكذا متابعة وصول شحنة وقود المازوت لمحطة رأس كتنيب..

وبينا عبدالمولى وكليب أنه سيتم تشغيل التيار الكهربائي بشكل تدريجي من خمسة ميجا إلى ٢٠ ميجا، ورفع قدرات الإنتاج واستمرار التشغيل خلال أيام الصيف في حال التزام المواطنين بدفع ما عليهم من قيمة إستهلاك التيار الكهربائي.

وتطرقا إلى أن التعرفة الجديدة للتيار الكهربائي ستكون ٢٢٠ ريال للكيلو الواحد.