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مليشيا الحوثي تختطف عددا من تجار إب بعد رفضهم دفع جبايات

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وسعت المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران من جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق

الخاضعة لسيطرتها.

وأقدمت مليشيا الحوثي وفق ما ذكرته مصادر متطابقة في محافظة اب وسط البلاد على اختطاف عدد من التجار بعد رفضهم دفع اتاوات مالية باهظة فرضتها عليهم بالقوة.

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وأكدت المصادر ان المليشيا الحوثية اقدمت على اغلاق محلاتهم بعد ايداعهم سجن خاص يقع في مكتب الأشغال العامة والطرق في مدينة اب.

وأشارت المصادر الى ان القيادي الحوثي عبدالواحد المروعي والذي عينته المليشيا وكيلا للمحافظة للشئون الفنية هو من يقف وراء اختطاف التجار بعد فشله وعصابته في ابتزازهم.

وتأتي هذه الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بشكل متزايد بحق المواطنين في اب مع قبل ايام من دخول شهر رمضان المبارك الذي يمثل موسما تجاريا بسبب التزايد الكبير في طلب المواد الغذائية والاستهلاكية.

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