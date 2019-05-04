استعدادات لتدشين مشروع إفطار صائم في رمضان بالمهرة

أعلنت الإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة المهرة عن استكمال تجهيز مشروع إفطار صائم الذي سيدشن في الأول من شهر رمضان المبارك، ضمن حملتها الرمضانية التي ينفذها فريق (طيب ليش) على مدار الشهر الكريم في الغيضة.
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى صالح كلشات الحرص لتأمين وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية من عمال وأفراد وأسر متعففة والفئات التيفي أمس الحاجة إلى وجبة الإفطار بواقع 100 وجبة يوميا.
مبينةً أن توزيع الوجبات سيكون أمام المنصة بمنطقة الجحي بما في ذلك النساء وقد خصص مركز حسنات لتوزيع الوجبات الخاصة بهن تم اعدادها بعناية من حيث سلامتها وقيمتها الغذائية.
وقدمت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة عميق شكرها للداعم الأول معالي الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة الساعي لعمل الخير لكل فئات المجتمع خالصا لوجه الكريم.
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