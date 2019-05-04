محللان سياسيان يؤكدان على ضرورة توافق الخطاب الجنوبي مع المتغيرات

أكد محللان سياسيان، اليوم السبت، على ضرورة توافق الخطاب الجنوبي السياسي مع المتغيرات.

وقال المحلل السياسي، حسين لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إن الخطاب الجنوبي يحتاج لإعادة صياغة واضحة"

وبين "أن تحديد رؤية لا تقبل التشكيك عن مستقبل الجنوب أهم بكثير من ترديد العبارات الغامضة التي تربك المناضلين".