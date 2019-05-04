وزير الصحة يطلع على سير العمل في المرافق الصحية بالضالع

وافتتح الوزير باعوم ومعه محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء المستشفيات بالمحافظة ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية صالح الذيباني ،مركز الكلى الذي تم تجهيزه على نفقة مركز الملك سلمان عبر منظمة عبر القارات.
ويحتوي المركز علی ست وحدات غسيل كلى مع محطة التحلية وسيتم تشغيل المركز وتزويده بمحاليل الغسيل لمدة سنتين.
كما اطلع وزير الصحة العامة على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى النصر..مؤكداً انه سيتم تزويد المستشفى بجهاز الاشعة المقطعية وجهاز "سي ارم"وبعض الاجهزة والمستلزمات الطبية الأخرى والأدوية.
وتفقد الوزير باعوم ومعه محافظ الضالع سير عملية الترميم في مستشفى الوحدة،وحث المقاول والعاملين بالمشروع الاسراع بعملية الترميم وتسليم المشروع في الوقت المحدد له.
واشاد وزير الصحة في الاجتماع الذي عقده ، بمدراء مكاتب الصحة بمديريات محافظة الضالع ومدير مستشفى الشعيب ومستشفى السلام بقعطبة بجهودهم وسير العمل في المرافق الصحية بالمحافظة وماتقدمه المرافق الصحية من خدمات صحية للمواطنين..مشدداً على ضرورة تظافر الجهود لمحاربة ومحاصرة الأوبئة وانتشار الامراض كالكوليرا والدفتيريا.
من جهته ثمن محافظ الضالع اهتمام وزارة الصحة ودعمها المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة.
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