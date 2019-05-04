إفتتاح مدرسة في مديرية المضاربة بلحج بدعم إماراتي

افتتح محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة اللواء الركن أحمد تُركي ،اليوم ، بمنطقة المجزاع بمديرية المضاربة ورَأس العارَة بالمحافظة مدرسة محمد بن زايد للتعليم الأساس والثانوي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، تتكوَّن المدرسة من طابقين يحتويان 12 فصلاً دراسياً ، و مختبر علمي ، و مكتبة ، و غرفة للإدارة ، و دورة للمياه ، بالإضافة إلى فصل دراسي مختص بروضة للأطفال ، و تستوعب المدرسة 600 طالب و طالبة .

على الصعيد ذاته ، سلَّم محافظ لحج ومعه ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالعاصمة المؤقتة عدن سلطان الشامسي، الحقائب المدرسية و السلال الغذائية لطلبة المدرسة.

واشاد محافظ لحج بالحفل الذي اقيم بالمناسبة بمواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتهما الشعب اليمني ، في الجبهتين العسكرية و الإنمائية..مثمناً التضحيات الجسام لأبناء منطقة الصُّبَّيْحَة الأشاوس.