الحـزام الأمني في أبين يتوصل إلى هوية قاتل إمرأة

توصلت قوات الحزام الأمني في قطاع احور بمعية الاجهزة الامنية في محافظة ابين الى هوية الامرأة التي عثر عليها مساء أمس الجمعة ومعرفة هوية القاتل والقبض علية .
وقالت مصادر مسؤولة في عمليات الحزام الامني قطاع أحور : بان اجهزة البحث والتحري تمكنت من معرفة ملابسات الحادثة حيث تبين ان الامرأة تدعى "جنة ناصر دنبع عبد العزيز", وتقطن في منطقة المخزن بجعار وهي زوجة والد القاتل.
واضافت المصادر في عمليات "قطاع احور" : أن القاتل يدعى ع ن ع من ابناء منطقة احور واسباب القتل تعود لمشاكل أسرية .
وكان مواطنون قد عثروا على جثة امرأة مرمية بالقرب من احدى القرى , قبل التوصل الى هويتها وهمية القاتل.
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