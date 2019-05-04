أين مطلوبو المدينة القديمة يا أمن تعز؟

عاشت المدينة القديمة في محافظة تعز، أواخر الشهر الماضي، حصاراً لم يكن الأول الذي يفرضه ما يسمى "الحشد الشعبي" وهي ميليشيا يقال أنها مكونة من القوات الأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح .

كان هذا الحصار الذي رافقه قصف عنيف تحت مبرر أن هناك مطلوبين أمنياً يتحصنون في المدينة بعد قيامهم بقتل أحد جنود الأمن، قبل أن يضاف إليها تهم إثارة الرعب والخوف في المدينة، وسط تطبيل وتحريض من نشطاء الإصلاح على مواقع التواصل الإجتماعي .

أنتهى الحصار والقصف بعد أيام، على إثر إتفاق قضى بخروج أفراد المقاومة الشعبية التابعة لكتائب أبو العباس، مع عائلاتهم من المدينة القديمة إلى جبهة الكدحة، وهي عملية تهجير قسرية مشابهة لما جرى لأفراد كتائب أبو العباس في شرق المدينة، في حين قالت مصادر أمنية أن المطلوبين سيسلمون أنفسهم .

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مرت أيام على إنتهاء الحصار الذي تخلله قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مساكن المدنيين وإثارة الرعب والخوف تحت مسمى الإستقرار والأمن .

وبعيداً عن التمرد الذي رافق الحصار أو ما يسمى الحملة، والمتمثل برفض القيادات الأمنية والعسكرية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان التي قضت بضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ المحافظة بإيقاف الحملة التي تحولت إلى كابوس يهدد سكان المدينة القديمة، التساؤل الذي يطرح نفسه، ما مصير المطلوبين أمنياً الذين حوصرت وقصفت المدينة القديمة بسببهم ؟! .

وهذا التساؤل نوجهه إلى القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة تعز، مع التأكيد على أن الحديث المتداول بإن المطلوبين غادروا مع مقاتلي كتائب أبو العباس غير مقبول، بل هو تأكيد على أن الحملة والحصار كانت تتزعمه قيادات الإصلاح وهدفه هو إستكمال تصفية الحسابات مع كتائب أبو العباس رفيقة السلاح ضد الحوثيين .