رابطة جرحى تعز: نزف البشرى تم توقيف مدير مستشفى الثورة

قالت رابطة جرحى تعز إنه يسرها أن تزف لكافة جرحى المقاومة والجيش الوطني بتعز بأنه قد تم توقيف مدير مستشفى الثورة أحمد أنعم عن العمل من قبل الجرحى بعد ثبوت تكرار إعتدائه وإعتداء نوابه على الجرحى.

وأضافت الرابطة في بيان - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "نظراً لرفضه المستمر استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الصحية لهم إلا بمقابل مبالغ مالية مخالفاً بذلك كل التوجيهات الصادرة له من محافظ المحافظة وقيادة المحور ورغم الدعم الحكومي الشهري الذي تقدمه الحكومة كدعم لمركز العظام الجراحي التخصصي مقابل تقديم الرعاية الصحية الكاملة للجرحى مجاناً.

ونظراً لكل ذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بمسئولياتنا تجاه الدفاع عن كرامة الجرحى وحقهم بتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

وأعلنت رابطة جرحى تعز لكل أبناء تعز أن مستشفى الثورة مفتوح أمام كل المرضى ويستقبل الجرحى على مدار ٢٤ ساعة.

وطالبت رابطة الجرحى محافظ المحافظة باتخاذ قرار تعين شخصية وطنية ذات كفائة ممن يتحملون المسئولية ويؤدون حقها بأمانة واخلاص ويتحلون بقيم أخلاقية وإنسانية.