الدبعي: مدير أمن تعز مدير لأمن الحزب وليس لأمن شعب ووطن

قالت الناشطة، ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور في مؤتمر الحوار، اليوم السبت، "يرحل مدير أمن تعز، مؤكدة أنه مدير لأمن الحزب وليس لأمن شعب ووطن.

وأضافت الدبعي في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" - "قولوا لمدير الأمن حق تعز بعد أن جاءت لك مذكرة من النيابة الجزائية في عدن و أوامر القبض القهرية للقبض على غزوان" '

وتابعت "بعد بيومين حضر غزوان حفل بالمنتزه وكان يتجول في المدينة وبعدها في سواحل عدن".

Advertisements

ومضى" وكان بالإمكان لو كنت مدير أمن لشعب ووطن أن تقبض عليه".

وتابعت "لكنك مدير أمن لحزب ولايمكن أن تحقق أمن في المدنية بمثل هذه التبريرات التي تطلقها والتي تدل على ضعف العمل المهني الوطني لديك".

واختتمت "ويكفي أن غزوان تم تهريبه تحت سمعكم وبصركم إلى المناطق التي تجاور مناطق الحوثيين ....يرحل مدير أمن تعز".