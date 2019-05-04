شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قطر تحدد موعد اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزاة الاوقاف القطرية بأن يوم ‏غدا الأحد 5-5-2019 هو المُتمم لشهر شعبان. وسيكون يوم الاثنين 6-5-2019 هو أول أيام شهر رمضان المُبارك.

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