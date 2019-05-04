شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اولى الدول التي أعلنت الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن مفتي عام القارة الأسترالية عبر مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أن يوم الإثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.
كما أعلنت تركيا أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تبين أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم غد الأحد في العديد من مناطق العالم.
فيما بدات تحري الهلال الرسمية في اليمن والسعودية والدول العربية تأخذ أماكنها حاليا لتحري رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٠هـ، بالعين المجردة والمناظير الفلكية.
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