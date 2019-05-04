شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اولى الدول التي أعلنت الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مفتي عام القارة الأسترالية عبر مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أن يوم الإثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.

كما أعلنت تركيا أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تبين أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم غد الأحد في العديد من مناطق العالم.

فيما ‏‫بدات تحري الهلال الرسمية في اليمن والسعودية والدول العربية تأخذ أماكنها حاليا لتحري رؤية هلال⁩ شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٠هـ، بالعين المجردة والمناظير الفلكية.