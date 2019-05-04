شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسمياً : السعودية تعلن تعذر رؤية الهلال وترقب لقرار المحكمة العليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏عاجل – السعودية: تعذر رؤية الهلال.. تعذرت #رؤية_هلال_رمضان … ترقب لإعلان المحكمة العليا بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك .

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