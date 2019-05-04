شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خبير الفلك "الشوافي " : يفاجئ الجميع ويوجه دعوة عاجلة " لا تحري لهلال رمضان يوم السبت " لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين العالم الفلكي عدنان الشوافي" الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" بشان تحرى الهلال يوم السبت ويقول بالحساب الفلكي لا داعي لاي دعوة لتحري هلال رمضان 1440 هجرية يوم السبت 4 مايو 2019 لاستحالة رؤية الهلال، لان القمر يغرب قبل الشمس و قبل أن يولد الهلال فلكيا، بمعنى قبل حدوث الاقتران المركزي والسطحي، وبالاشارة الى ما يجمع عليه العلماء وما تضمنته الفتاوي و الاتفاقات نصا أو ضمنيا حول هذة المسالة منها على سبيل الذكر بيان الإتفاق بين أصحاب الفضيلة الفقهاء و الفلكيين المجتمعين في مؤتمر الإمارات الثاني 2010 بشأن الحساب الفلكي و تطبيقاته في مسالة الأهلة ما نصه ((حساب وقت الاقتران (المحاق) ومواقيت غروب الشمس معروفة بدقة يقينية قطعية)) و من توصيات نفس المؤتمر ما نصه (( اذا قرر علم الفلك ان الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس او ان القمر يغرب قبل الشمس في التاسع و العشرين من الشهر فلا يدعى لتحري الهلال))، كما اشار الى ان أي شهادة ممكن ان تاتي برؤية الهلال يوم السبت يتم دحضها بالحساب الفلكي لاستحالة رؤية الهلال وهذا ما يجمع علية العلماء.

هذا و قد كان الفلكي الشوافي في شهر رجب قد أعلن ان بداية رمضان 1440 هجرية سوف يكون يوم الإثنين 6 مايو 2019 ووجه رسالة للجهات الرسمية للاخذ بمعيار ثابت ويقول نتمنى ان يكون الحساب الفلكي وان كان لزاما حصر الرؤية بالعين المفترض يطبق المعيار شهرياً و الاعلان رسميا كل شهر اعتبار من شهر شعبان متسائلا هل من المنطق ان نتحرى هلال رمضان بالعين و نحتسب عدة شهر شعبان بالحساب الفلكي.

بهذا الصدد يقول الشوافي بالنسبة للدول التي اتبعت معيار الرؤية بالعين سوف يكون يوم الشك (يوم29) و تحرى الهلال هو يوم الأحد 5 مايو لكون التاريخ لديهم 29 شعبان لتاخرهم بيوم عن الدول التي احتسبت دخول شهر شعبان بالحساب الفلكي مثل اليمن و بعض الدول الأخرى التي لم تطبق معيار الرؤية بالعين في شعبان، فان بداية رمضان حتما سوف يكون يوم الإثنين سواء ثبت او لم يثبت رؤية الهلال يوم الأحد لاكمال عدة شعبان 30 يوما بالنسبة لهذة الدول.