الإعلام الحربي يكشف عن احصائية العمليات العسكرية في ابريل الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

نفذ الجيش واللجان الشعبية ثلاثة آلاف و449 عملية عسكرية متنوعة استهدفت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال شهر أبريل المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإعلام الحربي أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 13 عملية إغارة وتقدم على مواقع العدو ومرتزقته في المنطقة السادسة وصدوا 18 زحفاً لهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن القوة المدفعية نفذت 72 عملية استهدفت آليات الجيش السعودي و234 عملية قصف تجمعات لجنود العدو ومرتزقته ودك تحصيناتهم بعشرين عملية فيما استهدفت عمليتي قصف أسلحة للعدو وأطلقت القوة الصاروخية 46 صاروخ زلزال 1 .

وبينت الإحصائية أنه تم في المنطقة السادسة استهداف قيادات ونقاط عسكرية ومعسكر تدريب بعمليات عسكرية متنوعة.. مشيرة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 12 عملية استهدفت حرس الحدود السعودي فيما استهدف 132 قصفاً مدفعياً تجمعاتهم، وسبع عمليات قصف على تحصيناتهم وثمان آليات وتم إطلاق 45 صاروخ من نوع زلزال 1.

وبحسب الإحصائية نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على حرس الحدود السعودي وصدوا 12 زحفاً خلال أبريل الماضي، كما تم استهداف مركز اتصالات بعملية عسكرية.

وذكرت الإحصائية أن 56 قصفاً مدفعياً استهدف العدو ومرتزقته في محافظة الجوف واستهداف آلياتهم بثمان عمليات قصف ومثلها على تحصيناتهم بالإضافة إلى سبع عملية قصف استهدفت أسلحة لقوى العدوان وتم إطلاق صاروخ زلزال 1 بالإضافة إلى استهداف مركزي اتصالات وصيانة إلى جانب استهداف قيادي مرتزق بالمحافظة.

وفي المنطقة الشرقية كسر الجيش واللجان الشعبية سبعة زحوفات لقوى العدوان والمرتزقة وتم تنفيذ 19 عملية إغارة على مواقعهم وصد محاولتي تسلل، فيما نفذ سلاح الجو المسير عملية.

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وفي المنطقة نفسها استهدفت المدفعية من خلال 165 عملية قصف تجمعات العدو ومرتزقته وقصف تحصيناتهم بتسع عمليات و14 عملية قصفا استهدفت أسلحتهم وإطلاق 35 صاروخ من زلزال 1، كما تم تنفيذ عمليات عسكرية على ثلاثة مخازن سلاح ومركز قيادة وسيطرة إلى جانب استهداف مركز صيانة ومحطة وعدد من القيادات.

وأوضحت الإحصائية أن المنطقة الوسطى شهدت عمليات نوعية خلال أبريل الماضي، حيث تم إطلاق 13 صاروخا نوع زلزال 1 على قوى العدوان والمرتزقة وخمس عمليات على مخازن أسلحة وست عمليات على تحصينات العدو و78 عملية على تجمعاتهم و22 عملية على آلياتهم وعملية إغارة وتقدم على مواقعهم.

وصد الجيش واللجان الشعبية 15 زحفاً لقوى العدوان والمرتزقة، كما تم إستهداف صواريخ حرارية وقيادات من العدو ومرتزقته في المنطقة الوسطى.

وحسب الإحصائية نفذ سلاح الجو المسير سبع عمليات جوية استهدفت العدو ومرتزقته بالمنطقة الغربية خلال أبريل الماضي ونفذ الجيش واللجان الشعبية عشر عمليات إغارة على مواقعهم في نفس المنطقة وكسروا عشرة زحوفات لهم كما صدوا عملية تسلل لهم.

وفي المنطقة الغربية ذكر المصدر أنه تم إطلاق 35 صاروخ زلزال 1، فيما استهدف 450 قصفا مدفعيا على تجمعات العدو ومرتزقته و25 عملية على تحصيناتهم و 191 عملية استهدفت آلياتهم و84 عملية استهداف أسلحتهم وتدمير مخازن سلاح بعملية عسكرية.

ووفقاً للإحصائية قتل وجرح 30 مرتزقاً وتم إعطاب طقم عسكري وآلية واثنين معدل 12.7 وتم تدمير جرافة وإعطاب طقمين ومعدل 5 .14 وتدمير مركزي اتصالات، وإعطاب معدل 5 , 14 وإعطاب طقم وإحراق مخيم طبي وآلية عسكرية.

كما تم إحراق خمسة معدلات 12.7 ومعدل 5 , 14 ومعدل 23 وخمسين آلية منها ثلاثين اشكواش ومدرعة وسيارة اسعاف، وكذا إحراق ثلاثة مخازن أسلحة .

وأفادت الإحصائية أن 92 مرتزقاً بينهم أثنين من قادة الكتائب وثلاثة ضباط سعوديين وسودانيين لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرين بينهم قائد تعزيزات بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية.