ماذا قال نائب الرئيس لقائد محور كتاف صعدة؟

كشفت مصادر في محافظة صعدة، شمال اليمن، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نائب رئيس الجمهورية واللواء رداد الهاشمي.

ووفقا لمتابعة "الخليج 365"، فإن المكالمة الهاتفية جاءت للإطلاع على المستجدات الميدانية.

وفي التفاصيل، أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر إتصالاً هاتفياً مع اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة.

وذلك للإطلاع على أخر التطورات والمستجدات العسكرية والميدانية وسير العمليات القتالية ضد المليشيات الإنقلابية المتمردة والخارجة عن النظام والقانون في مديرية كتاف.

واستمع نائب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال المباشر مع اللواء رداد الهاشمي إلى أخر المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في المديرية التي تقترب القوات الحكومية من إحكام السيطرة على مركز المديرية وإعلانها مديرية محررة من قبضة المليشيات وعودتها للشرعية المعترف بها محلياً و إقليمياً و دولياً وذلك بإسناد مباشر من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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إلى جانب الإستماع الى الإنتصارات التي يتم تحقيقها يومياً إضافة إلى ماتم تحقيقه خلال الأيام الماضية و كذلك إطلاعه على أسماء المناطق و القرى التي تم تحريرها و دحر المليشيات منها حتى اللحظة.

وإطلاعه كذلك على كافة الجهود الجبارة التي يقوم به مقاتلي محور كتاف في سبيل التحرير و إعادة الأمن والاستقرار إلى المديرية و المحافظة بشكل عام.

وفي ختام هذا الاتصال عبر اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة عن شكره و تقديره لإهتمام و متابعة القيادة السياسية لمجمل التطورات في المديرية.

ومن جانبه نقل نائب رئيس الجمهورية تحيات القيادة السياسية الحكيمة المتمثلة بــ الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إلى اللواء رداد الهاشمي وإلى جميع ضباط و صف و أفراد محور كتاف بمحافظة صعدة وذلك على ثباتهم و عزيمتهم و مواقفهم البطولية في تحرير المحافظة من العناصر الإنقلابية و تحقيقهم لعدد من الإنجازات و الإنتصارات ضد العناصر الرجعية و الكهنوتية و الظلامية المدعومة من إيران.

وأكد نائب رئيس الجمهورية مضي القيادة السياسية وبدعم كامل من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة في استكمال التحرير وإنهاء معاناة اليمنيين وحماية المصالح الاقليمية والدولية وردع المشروع التخريبي و الطائفي لإيران في اليمن و المنطقة العربية.