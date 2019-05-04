اجتماع للجنة الأمنية في مديرية المظفر بمحافظة تعز

عقد اجتماع للجنة الأمنية بمديرية المظفر في محافظة تعز ، في صباح يومنا هذا السبت الموافق 4/5/2019 وفي ديوان عام مديرية المظفر برئاسة الاخ سمير يحيى عبدالاله مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي والعقيد عبدالله سعيد الوهباني مدير شرطة المديرية ومدراء أقسام الشرطة في المديرية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الإجتماع الذي حضره العقيد نبيل محمد الكدهي مساعد مدير عام شرطة تعز لشئون الأمن تم مناقشة الكثير من المواضيع التي تخص الجانب الأمني وسبل مكافحة انتشار الجريمة وتوفير الامن والاستقرار في المديرية وكذا تنفيذ البرامج والخطط التي تقرها إدارة المديرية عبر مكاتبها التنفيذية.

حيث شدد الاجتماع على ضرورة بسط الأمن وتكثيف الدوريات الراجلة في المديرية وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك ، وضبط المتنفذين الذين يتحصلون الإتاوات خارج إطار القانون ، وتنظيم السير والاسواق ، وعمل كشف بالعصابات التي تقوم بالبسط على الاراضي العامة للدولة والخاصة بالمواطنين.

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وقد خرج الاجتماع بالكثير من القرارات والتوصيات والتي سيتم تنفيذها حسب البرنامج والخطط المعدة لسير عمل اللجنة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاجتماع تحرك الاخ مدير عام المديرية ومعه مدير شرطة المديرية والاخ مساعد مدير الأمن ومدراء الاقسام ؛ إلى الاسواق والشوارع العامة لازالة المضاهر السلبية والبسطات العشوائة من شوارع المدينة وترتيب الاسواق وإزالة كافة المخالفات.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الرميمه مدير اشغال المديرية والاخ جميل الزغروري مدير صندوق النضافة والتحسين بالمديرية.