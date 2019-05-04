وزارة الداخلية تدشن اليوم العالمي لأسبوع المرور للعام 2019

دشنت صباح اليوم بوزارة الداخلية فعالية أسبوع المرور العربي لعام 2019تحت شعار القياده تضمن سلامتك وسلامه الاخرين .

وفي الفعالية التي حظرته رجال شرطه المرور تحدتث العميد عمر بامسموش بهده المناسبة قائلا:تحتفل بلادنا بتدشين الاسبوع المرور لهدا العام التي ينعقد من الرابع الى العاشر من مايو وفي هدا المقام اتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لمعالي نائب رئيس الوزاراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري والوزراء الداخلية على الجهود المبدوله في هدا اليوم التي يتركز فيه التغطية الاعلامية والتوعية بقواعد السير للحد من الحوادث .

ومن جانبه تحدتث نائب مدير المرور العقيد منصور هادي قائلا :

نشكر جميع الحاضرين بهدا اليوم من اسبوع المرور الدي من خلاله يتم توجية المواطنين بصفه عامه والسائق بصفه خاصة وتوجيه لهم الشعور بالمسؤولية المشتركه من خلال الالتزام والانظباط بالقواعد المرورية.

واشاد العقيد منصور للاحصائيات حوادث المرور التي تتسببت في مقتل 1.25مليون شخص سنويا وتعرض 20_50مليون شخص الى حوادث سير والدي يمثل اختيار شعار اسبوع المرور العربي لهدا العام رساله مباشرة الى سائق لتنمية فيه روح المسؤولية لدية فيما يتعلق بالقواعد المرورية واهمية التعاون مع رجال المرور واتخاد القرار الصحيح اثناء القيادة.

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وقد اضاف اللواء الاخشع قائلا:لا يسعني بهدا اليوم الجميل وبحضور كوكبه من رجال الامن من قيادات وضباط وأفراد وشرطه سير من وزارة الداخلية في يوم أسبوع المرور العربي التي يصادف مع دخول شهر رمضان المبارك

وعليه... اتقدم بالتهاني والتبريكات لفخامه الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزاراء ونائب رئيس وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري ووزارة الداخلية ومنتسبيها وجميع المقاتلين المناضلين ورجال الأمن التي يسعون على حفاظ على سلامه الوطن والرجال المرور والى شعبنا الكريم في هدا الشهر.

واشاد لجميع ادارة في وزارة الداخلية بضروره استكمال الاجراءات القانونية الخاصه بترقيم المركبات وبشكل سريع.

والى رجال الدوريات والنجده ان يكونوا عونا لزملائهم من رجال المرور وحمايتهم لتوفير الحماية للمواطنين وتحقيق السلامه المورية.