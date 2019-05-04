رئيس تحرير"اليمن العربي" يكشف جرائم الحوثي بحق الصحافة في يومها العالمي

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير " الخليج 365"، إن هناك احصائيات متعددة حول عدد الصحفيين والذين فقدوا أعمالهم منذ الانقلاب الحوثي.

وأضاف في مداخلة لقناة "الغد المشرق"، أن عدد الصحفيين، أكثر من 300 صحفي والذين تم اعتقالهم على يد الحوثيين.

وأشار محسن بأن هناك صحفيين تم استخدامهم من قبل الحوثيين كدروع بشرية، موضحاً أن هناك احصائية توثق حالات الانتهاك بحق الصحفيين من قبل الحوثي، والتي تؤكد أن الحوثيين أكثر عداءاًُ على مستوي العالم للصحفيين.

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وأكمل محسن حديثة بأنه يجب على الجانب الحكومي توثيق الجرائم التي يقوم بها الحوثيين ضد الصحافيين.

وكشف محسن بأن هناك حجب للمواقع الأللكترونية ، وهناك شركات عالمية تتعاون مع الحوثيين لحجب المواقع، مطالباً فضح هذة الشركات وفضحها.

وأشار محسن بأن بعد ثلاث سنوات لابد أن يتم العمل على تفعيل شركة وطنية، تعمل من اجل ايصال الانترنت بصورة جيدة.