محافظ شبوة يدشن فعاليات أسبوع المرور بالمحافظة

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم ،ومعه مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد الركن عوض الدحبول ومدير عام شرطة السير العقيد حسين شنيتر ،فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام بالمحافظة تحت شعار ( القيادة تضمن سلامتك وسلامة الأخرين ).

وأشاد المحافظ بالتحسن الملحوظ والمضطرد الذي يشهده عمل ونشاط الأجهزة الأمنية بالمحافظة وإنضباطها فوق واجباتها العملية وفي مقدمتها إدارة شرطة السير..منوها ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعول كثيرا على قيادات ومنتسبي الأجهزة الأمنية في تحسين وجه شبوة الذي يحاول البعض تشويهه والإساءة اليه..مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة بتحسين وتطوير منظومة العمل الأمني وتمكين أجهزته المختلفة من الاضطلاع بدورها المنشود في تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة وخدمة التنمية المحلية فيها على أكمل وجه.

من جانبهما أشار مدير عام شرطة المحافظة ومدير شرطة السير الى الأهمية التي يكتسبها أسبوع المرور كفعالية توعوية وإرشادية تهدف إلى رفع وترسيخ الوعي المروري في المجتمع..مشددان على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تنفيذ وإنجاح فعاليات أسبوع المرور ومختلف الأنشطة المرورية لتحقيق الأهداف التوعوية المرجوة منها على صعيد الواقع.

الى ذلك تفقد المحافظ بن عديو ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول ،السجن المركزي بعتق ،واطلع على وضع السجن والجهود التي تبذلها إدارته من أجل تحسين عمله ونشاطه وتطوير منشأته وتقديم الرعاية اللازمة لنزلاءه السجناء .