تدشين حملة تنظيف وتعطير المساجد في المهرة

دشن وكيل محافظة المهرة، الشيخ صالح عليان كلشات، اليوم السبت، حملة تنظيف وتعطير المساجد بالمحافظة والتي تنفذها مبادرة "فينا خير" .

وفي فعالية التدشين التي نظمت بجامع السعيد، بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، قال الوكيل عليان، ندشن اليوم حملة تنظيف وتعطير مساجد الله في محافظة المهرة التي تقوم بها مبادرة فينا خير.

وأوضح أن هذه المبادرة المباركة التطوعية تأتي تزامنا مع قرب حلول واستقبال شهر رمضان الكريم.

وتمنى عليان التوفيق والنجاح للقائمين على الحملة، شاكرا مبادرة فينا خير على جهودها المبذولة في خدمة المحافظة.

من جانبها، قالت نائبة إدارة تنمية المرأة، ورئيسة مبادرة فينا خير، الأستاذة يسرى خوار، إن مبادرة فينا خير وفرت جميع معدات ومواد والتعطير لتنفيذ الحملة على الوجه المطلوب.

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وأشارت إلى أن الحملة التي تقام تحت شعار "وطهر بيتي" تستهدف غالبية مساجد وجوامع مديريات محافظة المهرة.

ولفتت إلى أن المبادرة ينفذها متطوعون في كافة المديريات، في إطار الاهتمام بالمساجد وإظهارها بالمنظر اللائق خصوصا في شهر رمضان المبارك.

وذكرت أن تنفيذ الحملة سيستمر وفق لخطة عمل وضعتها مبادرة فينا خير، معلنة أن هناك مبادرات قادمة لخدمة المحافظة وسكانها.

ووجهت خوار، شكرها للمحافظ باكريت على تبنيه لحملة تنظيف وتعطير بيوت الله، كما شكرت كل من شارك وساهم في انجاح الحملة.

وتخلل فعالية التدشين توزيع مواد ومستلزمات ومعدات التنظيف لمندوبي المساجد والجوامع.