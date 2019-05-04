شرطة تعز تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة أمن عام وتدشن أسبوع المرور العربي

احتفت إدارة عام شرطة محافظة تعز ،صباح اليوم، بتخريج الدفعة الرابعة أمن عام، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي.

وهنأ وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،في كلمة السلطة المحلية، الأفراد الخريجين مشيدا بالبطولات والتضحيات التي قدمها أفراد الأمن في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة في مدينة تعز.

كما أشاد المخلافي بالجهود التي قامت بها قيادة شرطة محافظة تعز ، والتي استطاعت من خلالها إعادة الروح للمؤسسة الأمنية وإعادة بنائها مؤسسيا، والاهتمام بتأهيل الأفراد بما يمكنهم من أداء واجباتهم الأمنية بمهنية وانضباط، مضيفا "إننا نحتفل اليوم بتخرج الدفعة الرابعة من الأمن العام وسبق وأن احتفلنا خلال الفترة السابقة بتخرج دفع مثيلة من الأمن العام وشرطة الدوريات، بما تحمله هذه الدورات التدريبية من أهمية عالية في بناء قدرات الأفراد".

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من جهته أكد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي في كلمته أن هذه الدفعة ستضيف دماء جديدة متحفزة لشرطة تعز، تتميز بالقدرات الفردية وتدرك مسؤلياتها الأمنية وتتمتع بقدر عال من الانضباط وفقا للتدريبات العالية التي تلقتها الدفعة، مشيرا إلى أنها ستشكل إضافة نوعية وستعمل بجد لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف الأكحلي بأن شرطة تعز تسعى من خلال تدريب الأفراد وتخريج دفع متمكنة في أداء واجباتها الأمنية، إلى بسط الأمن وإعادة الإستقرار إلى محافظة تعز، مؤكدا حرص الشرطة وإصرارها على مكافحة الجريمة وظبط وملاحقة المطلوبين أمنيا في جميع مناطق المحافظة.

من جانب آخر، دشن صباح اليوم أسبوع المرور العربي تحت شعار (القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين ) والذي تنظمه شرطة السير بمحافظة تعز إمتدادا لتدشين الأسبوع في المحافظات الأخرى وفي معظم الدول العربية.