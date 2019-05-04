الهلال الأحمر الكويتي يدشن مشروع السلة الغذائية بالجوف

دشنت شبكة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بمحافظة بالجوف ،اليوم ، مشروع توزيع السلة الغذائية بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي . وأشاد وكيل المحافظة صالح السنتيل بدور دولة الكويت الشقيقة ممثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي وماتقدمة لليمن بشكل عام والجوف بشكل خاص من مشاريع اغاثية وصحية وتنموية. الجدير بالذكر ان المشروع يستهدف النازحين والأسر المتضررة من الصراع بعدد 400 سلة غذائية للجوف بإجمالي 2800 فرد مستفيد ،ويهدف المشروع لمساعدتهم وتوفير الغذاء لهم خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك .

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